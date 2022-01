Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro il Genoa, l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato anche di Dusan Vlahovic, obiettivo di mercato della Juve. Ecco le sue dichiarazioni, raccolte da Calciomercato.com: "Adesso lui continua a fare il professionista, a fare quello che gli chiede l'allenatore, e l'allenatore lo mette in campo. La situazione è sempre la stessa, se dovesse cambiare qualcosa ne parleremo e analizzeremo. Se mi infastidisce? In tutta sincerità inizierebbe a darmi fastidio se lui smettesse di fare il proprio dovere".