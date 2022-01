"Non vediamo l'ora che questa sessione di mercato finisca, giocare in mezzo al mercato è sempre molto complicato, questo mi sento di dire''. Così Vincenzo Italiano alla vigilia della trasferta di Cagliari commentando le continue voci che riguardano il futuro di Vlahovic. ''Come ho visto Dusan in questi giorni? Arriva da una buona prestazione buona nonostante il rigore fallito contro il Genoa comunque subito rimediato con il gol, ho visto il solito Vlahovic, i soliti discorsi, le solite settimane, per noi non è cambiato nulla''.



"Con l'arrivo di Piatek e Ikoné - ha concluso - abbiamo aggiunto tanto, per il resto vedremo, alla conclusione del mercato dovrà esserci una Fiorentina capace di affrontare le restanti partite convinta di poter far bene e avere sempre identità, organizzazione e spirito giusto. Puntiamo a migliorare il girone d'andata con la voglia di dimostrare il nostro valore''