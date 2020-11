Periodo sfortunato per Isco al Real Madrid. Da suo ritorno sulla panchina delle Merengues, Zinedine Zidane ha dato poco spazio al fantasista spagnolo, alimentando di conseguenze voci su una sua possibile cessione. In Italia c’è la Juventus che lo accoglierebbe a braccia aperte, alla luce del grande gradimento di Pirlo, ma non è l’unico club. Come riporta Fichajes.net, anche il Milan conserva Isco tra i propri sogni di mercato.