Isco è storicamente un obiettivo della Juventus, o quantomeno uno dei nomi ritenuti più validi per rinverdire e innervare di qualità il centrocampo bianconero. Il giocatore del Real Madrid si trova in un momento difficile coi Blancos e potrebbe essere già a gennaio il momento giusto per partire. Per questo si susseguono le indiscrezioni sui media sportivi europei sulla sua possibile destinazione. Secondo Marca, ad esempio, c'è l'interesse dell'Everton. O meglio, di mister Ancelotti, che vorrebbe "fare la spesa" in casa Real e prendere sia Isco che Mariano Diaz.