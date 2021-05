In casa Real Madrid regna incertezza, in particolare sul futuro di Zinedine Zidane, eliminato in semifinale di Champions League e accostato alla Juventus. Chi è sempre stato in orbita bianconera è Isco, che molto probabilmente farà le valige a fine anno dopo un anno passato da comparsa. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il fantasista spagnolo sarebbe uno dei desideri di Josè Mourinho per aprire il nuovo ciclo alla Roma.