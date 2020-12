Ancora non sono arrivate offerte consone per il valore del giocatore, ma Isco è sul mercato, con il Real Madrid in attesa della proposta giusta per liberarlo. Stando a quanto riporta Marca, Zidane ha dato l’ok per la cessione dello spagnolo, dopo averlo relegato in panchina più e più volte nel corso di questo inizio di stagione. L’ex Malaga stesso ha tutta l’intenzione di giocare di più, soprattutto in ottica Europei, per questo si sta guardando attorno. Le estimatrici spaziano dall’Inghilterra, dove c’è l’Everton di Carlo Ancelotti, mentre in Italia c’è la Juventus, squadra spesso accostata al fantasista spagnolo, anche se lui stesso preferirebbe la Premier League.