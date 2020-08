Adesso è l’ora di Pirlo, che inevitabilmente dovrà dare delle indicazioni in ottica mercato per disporre delle pedine funzionali al suo credo calcistico. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, nel summit andato in scena a Mandria è stato fatto il nome di Isco, talento del Real Madrid che quest’anno non si è saputo rilanciare alla corte di Zidane. Il club bianconero non può offrire più di 6 milioni di ingaggio (la società ha introdotto un salary cup per i nuovi innesti), mentre per abbattere il prezzo del cartellino rimane sempre viva la carta dello scambio, come quella giocata per arrivare ad Arthur.