Nuova polemica attorno a Gigio Donnarumma, che già sta facendo penare il Milan per il rinnovo di contratto, e ieri al termine della partita persa contro la Lazio ha suscitato le ire di molti tifosi rossoneri. Come racconta Calciomercato.com "viene pizzicato dalle telecamere dell'Olimpico mentre ride e scherza con l’ex compagno di squadra Pepe Reina. Donnarumma ha provato a stemperare gli animi a fine partita con un messaggio sui propri profili social. Oggettivamente senza trovare particolare successo."



E la Juventus osserva, sognando il colpo a parametro zero.