Ilè sempre interessato a Weston, centrocampista classe 1998 della nazionale statunitense e della, che nell'ultima stagione è stati in prestito in Premier League, al Leeds. Come si legge sul Corriere della Sera, il club campione di Turchia è tornato a richiedere il giocatore ai bianconeri, a loro volta disponibili alla cessione e ad aprire una discussione per l'acquisto di