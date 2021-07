Un mercato di occasione e scambi. Da tempo così viene descritta la sessione estiva, che subirà gli effetti della crisi economica legata alla pandemia. In questo senso, la Juventus starebbe pensando ad uno scambio con la Sampdoria, come riporta il giornalista della Rai, Paolo Paganini: "Buonasera. Oltre a #Locatelli che vuole giocare nella #Juventus e di questo possibile (quanto difficile) scambio #Ramsey #Pjanic con il #Barca, c’è stato di recente un incontro per #Damsgaard nuovo obiettivo bianconero con #Bernardeschi verso la #Sampdoria."