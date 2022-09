Si fa largo un'ipotesi abbastanza clamorosa per il futuro di Sergej. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, non è da escludere che il forte centrocampista serbo possa lasciare lagià a gennaio, dopo la parentesi Mondiale. Proprio la competizione in Qatar si preannuncia come un'importante vetrina per lui, che sicuramente attirerà su di sè gli occhi delle big tra cui la, sulle sue tracce ormai da anni. Claudio, intanto, spera che il giocatore possa rinnovare, ma al momento domanda e offerta sembrano non coincidere.