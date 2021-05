Tra i tanti nomi che si sono fatti, non certo da quest'anno, per la panchina della Juventus c'è l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi. Oggi, a dire il vero, il tecnico biancoceleste è più vicino all'Inter come possibile sostituto di Antonio Conte, che ha appena lasciato.

Juve, Inter o qualsiasi altra squadra che sia, Inzaghi in questo preciso momento si trova a Villa San Sebastiano, sede degli uffici di Claudio Lotito, per discutere e decidere definitivamente col patron laziale il proprio futuro.

Aspettiamo novità a breve.