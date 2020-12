Anche il Bruges è in corsa per Bryan Reynolds, il terzino americano che milita nel campionato Usa, la Mls, nel Dallas. Reynolds, secondo le ultime indiscrezioni, è seguito da vicino anche da Roma e Juventus (per la quale si è già parlato di colpo "alla McKennie" con riferimento alla nazionalità) e avrebbe suscitato l'interesse della Fiorentina. Al momento, però, il club belga sembra in pole: secondo Todofichajes.com, infatti, il Bruges ha già offerto 7 milioni di euro e un contratto per quattro stagioni con un maxi stipendio al giovane giocatore.