La Juventus vorrebbe chiudere il prima possibile l'acquisto di Andreadal, Come riporta Sportitalia, però, Radu, coinvolto nella trattativa come contropartita tecnica per il Grifone, continua a fare resistenza sulla destinazione e, per questo, si è entrati in una fase di stallo. La volontà della Vecchia Signora, però, rimane quella di voler chiudere ad ogni costo, anche cambiando il tipo di accordo con il Genoa, tanto che le visite mediche dell'esterno sarebbero già state programmate per venerdì.