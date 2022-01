1









C'è l'accordo tra Juve e Tottenham per Dejan Kulusevski. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i due club hanno trovato un'intesa con la formula del prestito oneroso a 5 milioni di euro, più un obbligo di riscatto fissato a 35 in base agli obiettivi degli Spurs (qualificazione in Champions) e al numero di presenze collezionate. Lo svedese dovrebbe raggiungere Londra già domani, per la firma sul contratto e le visite mediche.

Ormai concluso anche l'affare per Rodrigo Bentancur, a sua volta destinato a unirsi al club inglese degli ex bianconeri Conte e Paratici: in questo caso, la formula dovrebbe essere quella del trasferimento definitivo. La doppia cessione spalancherà dunque le porte all'approdo in bianconero di Denis Zakaria, con cui la Juve ha già trovato un accordo di massima in attesa di definire gli ultimi dettagli.