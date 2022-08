È tornato rovente l'asse Torino-Roma, con l'intervento diretto del GM dei giallorossi, come racconta calciomercato.com: "Il duro colpo subito con l’infortunio di Wijnaldum costringe la Roma a cercare sul mercato un nuovo centrocampista di livello internazionale. Nelle ultime ore il general manager Tiago Pinto ha avuto un contatto esplorativo con la Juventus per Zakaria ma al momento c’è distanza sull’eventuale formula del trasferimento perché i giallorossi offrono un prestito mentre i bianconeri puntano a una cessione a titolo definitivo per circa 18/20 milioni di euro".