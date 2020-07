90 milioni più una contropartita tecnica. Dalle parti di Appiano Gentile non è ancora stata recapitata un’offerta del genere dal Barcellona, necessaria per sbloccare lo stallo sull’operazione Lautaro Martinez. In questa fase di stati si vorrebbe inserire il Manchester City, altra grande estimatrice del Toro dell’Inter. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, sta prendendo corpo un’idea suggestiva che coinvolgerebbe Gabriel Jesus, in passato vicino ai nerazzurri e desiderio di mercato della Juventus per rimpiazzare Higuain. Al momento rimase solo un’ipotesi, nulla di più, ma Lautaro Martinez è un’oggetto prezioso che può scaldare diversi assi di mercato.