Stando a quanto riporta SerieBnews.com, la Juventus potrebbe intraprendere un duello di mercato con l’Inter per un attaccante. Il nome in questione è quello di Eldor Shomurodov, centravanti del Genoa in passato già nelle idee della dirigenza bianconera. Adesso sarebbe entrato anche in orbita Inter, che vorrebbe convincere il Grifone inserendo nell’affare il cartellino di Sebastiano Esposito.