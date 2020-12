Per parte della scorsa estate Arek Milik ha rappresentato l’obiettivo principale per l’attacco del mercato della Juventus. Poi l’esonero di Sarri e l’insediamento di Pirlo, che ha cambiato rotta virando in definitiva su Morata. Adesso l’attaccante polacco è un separato in casa, e il Napoli proverà a monetizzare il più possibile dalla sua cessione, nonostante il suo contratto scada a giugno. Come riporta Tuttosport, l’Inter è sulle tracce dell’ex Ajax, De Laurentiis chiede 18 milioni di euro e i nerazzurri potrebbero mettere sul piatto uno tra Vecino e Nainggolan.