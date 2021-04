Gol dopo gol l’appeal di Dusan Vlahovic aumenta, attirando una schiera di top club sempre più folta, soprattutto italiani. Tra questi, anche la Juventus, che recentemente si è inserita nella corsa all’attaccante serbo. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, i bianconeri vorrebbe tornare a parlare con la Fiorentina dopo l’operazione Chiesa della scorsa estate, sul tavolo il cartellino del classe 2000, corteggiato da altre squadre. Ci pensano anche Milan e Roma, con quest’ultimi che avrebbero già contatto l’entourage del giocatore per conoscere le pretese economiche: Vlahovic vorrebbe chiedere 2,5 milioni di euro per l’ingaggio, mentre la viola pretenderebbe non meno di 50 milioni di euro per strapparlo da Firenze.