Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo la Juve avrebbe messo nel mirino Dani Ceballos, centrocampista di proprietà del Real Madrid, attualmente in prestito all'Arsenal. Il giovane spagnolo piace da tempo anche a Napoli e Milan, ma i Gunners vorrebbero provare a trattenerlo a Londra. Il suo profilo è uno di quelli seguiti dalla Juve per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione. Paul Pogba, stella del Manchester United, resta l'obiettivo numero uno, seguito a ruota da Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio di patron Claudio Lotito.