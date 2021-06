Quello di ​Hakan Calhanoglu è sicuramente uno dei nomi da tenere sott'occhio per quel che riguarda il calciomercato della Juventus. La dirigenza bianconera non ha intenzione di fare follie, ma se dovesse presentarsi l'occasione non esiterebbe ad affondare il colpo e portare a Torino a parametro zero il trequartista del Milan e della nazionale turca. Secondo quanto riporta CBS Sports, però, il calciatore sarebbe finito nel mirino dell'Arsenal, alla ricerca di un profilo con le sue caratteristiche per sostituire Odegaard.