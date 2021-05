Alcune prove non totalmente convincenti hanno reso sempre più precaria la posizione di Szczesny all'interno della Juventus. Il portiere polacco, dopo un ottimo inizio di stagione, potrebbe ora essere inserito nella lista dei partenti. Per molti, il maggior indiziato a sostituirlo sarebbe Gianluigi Donnarumma. La trattativa per portare il portiere a Torino, però, è complicata per via delle alte richieste contrattuali avanzate da Raiola. Dalla Spagna, più precisamente secondo AS, individuano invece un altro nome: l'estremo difensore del Manchester United, David De Gea. Sulle sue tracce ci sarebbero anche Inter e Atletico Madrid.