La nuova era 2.0 della Juve 2021/2022 è iniziata nel migliore dei modi. I 3 punti ottenuti contro il Verona e soprattutto il sorpasso in classifica sull'Atalanta, hanno alimentato le speranze e i sogni dei tifosi juventini che, avevano iniziato a prendere vita già nell'ultima settimana di gennaio, quando Dusan Vlahovic firmava il suo contratto con la Vecchia Signora. Ma questo sembra non aver placato la dirigenza che continua a lavorare incessantemente sul mercato, dove avrebbe già individuato diversi obiettivi. Uno dei reparti che Arrivabene e Cherubini starebbero visionando attentamente è la porta, con il contratto di Mattia Perin che andrà in scadenza e che, con ogni probabilità non verrà rinnovato. La soluzione potrebbe essere l'ex portiere del Palermo Salvatore Sirigu che, stando a quanto riportato da La Repubblica, sarebbe la candidatura perfetta per ricoprire il ruolo di secondo portiere della Juve.