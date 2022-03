In vista della finestra di mercato estiva, la Juventus lavora e prepara la propria strategia. Sembra facilmente ipotizzabile che, al termine della stagione, le strade dei bianconeri e Alex Sandro si divideranno, dopo un'altra tagione giocata al di sotto delle aspettative. Secondo quanto riporta calciomercato.com, in pole per prendere il suo posto ci sarebbe l'esterno dell'Udinese, Udogie.