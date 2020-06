Si avvicina la prossima finestra di mercato e la Juventus prepara i prossimi colpi di mercato. Il settore su cui andranno fatte diverse operazioni è sicuramente quello mediano, dove ci saranno diverse cessioni. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il colpo ideale a centrocampo per la Juventus sarebbe Gaetano Castrovilli. Tuttavia, la Fiorentina non ha nessuna intenzione di cedere il giocatore e anzi, è pronta a sacrificare Federico Chiesa alle giuste condizioni pur di tenere per almeno un’altra stagione il classe 1997. Il nuovo nome per il centrocampo è lui: Gaetano Castrovilli.