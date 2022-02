Il nome di Zaniolo continua a fare dibattito in casa Juve che adesso, sta seriamente pensando di affondare il colpo nel mercato di giugno. Gli ostacoli sarebbero però elevati e in primis c'è la forte volontà della Roma di trattenere il talento numero 22 e che difficilmente si piegherà di fronte alle offerte delle pretendenti, a meno che non verrà presentata una cifra da capogiro. Ulteriori sviluppi potremmo conoscerli nella prossima settimana quando l'ex giocatore dell'Inter incontrerà il suo agente per discutere del futuro, e allora, potrebbero delinearsi nuovi scenari.