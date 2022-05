Si scalda la temperatura a Roma, in vista della finale di Coppa Italia di questa sera tra Juventus e Inter. Non solo campo, però, perché in contemporanea impazzano le voci di mercato e, ovviamente, il grande protagonista è Paulo Dybala, negli ultimi mesi più volte accostato a Beppe Marotta. Nonostante l'incrocio tra i due club, però, entrambi i fronti sono concentrati unicamente sul match di stasera. Nessun incontro, dunque; ogni discussione è rimandata al post finale.