In casa Juve si continua a discutere anche del futuro del baby centrocampista Filippo Ranocchia, corteggiato da diversi club di Serie A. Quella che però sembra essere più attiva rispetto alle altre è il Monza. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti, nel fine settimana è previsto un incontro tra la dirigenza brianzina e quella della Continassa per discutere del prestito secco in favore del club neopromosso. Sulle sue tracce ci sono anche Cremonese, Verona e Salernitana.