Incontro di mercato, questa sera a Milano, tra Federicoe l'agente Fali. Come ricorda calciomercato.com, nella lista dei desideri della Vecchia Signora non c'è solo: "Il direttore sportivo della Juve Federico Cherubini ha incontrato oggi nel centro di Milano Fali Ramadani, agente che rappresenta Koulibaly. Un summit programmato, utile a fare un nuovo punto della situazione sul senegalese. Ma non solo, perché tra gli assistiti di Ramadani c'è anche Nikola Milenkovic, anche lui in scadenza nel 2023 con la Fiorentina e seguito dai bianconeri come alternativa meno onerosa rispetto a Koulibaly".