Paul Pogba rimane sempre un nome vicino al mercato della Juventus. Il Manchester United valuterà la situazione legata al francese. Intanto Paul Ince, ex Red Devils, sferra un duro attacco al centrocampista francese. Ecco le sue parole a Paddy Power: "Ciò che è deludente è il modo in cui ha agito, il suo comportamento e le sue esibizioni riflettono che non è sicuro della sua decisione. Questo è paragonabile a Bruno Fernandes, e al suo arrivo allo United, ed è pazzesco. Se rendesse al meglio, potresti perdonare il suo comportamento anche quando è un incubo per il club, ma non lo fa. Allora perché preoccuparsi? Se non rende, è meglio lasciarlo andare e sbarazzarsi di lui. Il modo in cui si è comportato di recente non è positivo per il club. Ci sono state troppe distrazioni, troppe segnalazioni su di lui e sul suo comportamento, quindi il suo tempo per me è scaduto".