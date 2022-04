Summit in vista tra Juve e Sassuolo. Secondo quanto riportato da TMW, la dirigenza bianconera incontrerà presto il club neroverde per discutere di due obiettivi di mercato, che in estate potrebbero diventare piste concrete. Il primo è Giacomo Raspadori, nome caldo soprattutto in caso di addio di Alvaro Morata. Il secondo è Davide Frattesi, che però piace molto anche all'Inter. La Vecchia Signora e la società emiliana sono già in contatto da tempo: ora si attende il summit, dal quale potrebbero emergere più novità.