Daniele Rugani è uno dei giocatori che potrebbe lasciare la Juventus in quest'ultima settimana di mercato. Sul difensore classe '94 ci sono sirene dalla Premier con il West Ham in prima fila e il Fulham subito dietro. Per l'ex Empoli si è interessato anche il Rennes, club ambizioso che cerca un difensore s'esperienza per la sua prima partecipazione alla Champions League. La Juve è pronta a valutare eventuali offerte, partendo da una valutazione di 20 milioni di euro.