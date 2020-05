La Juventus segue il classe '97 del River Plate ​Gonzalo Ariel Montiel. I bianconeri, però, non sono da soli sul giovane terzino destro che nell'ultimo anno ha trovato la consacrazione con la squadra di Buenos Aires. Come riporta Calciomercato.com, infatti, Montiel piace anche a Torino e Roma: il giocatore ha una clausola rescissoria di 15 milioni di euro che, nelle ultime due settimane di mercato, può salire a 20. Per la Juventus, la speranza è di riuscire ad incastrare Montiel nelle trattative per Gonzalo Higuain, qualora il River tentasse l'affondo per il Pipa.