La Juventus e Gonzalo Higuain potrebbero dirsi addio già dalla prossima sessione di mercato. Infatti, sebbene il contratto dell'argentino scada nel 2021, la società si sta guardando in torno per cercare una soluzione prima di perdere a zero il Pipita. Come riporta Il Corriere della Sera, ci sono tre squadre interessate ad Higuain: si tratta di River Plate - scelta nostalgica, visto che ha iniziato proprio lì - il DC United, in MLS, ed il Newcastle, che potrebbe a breve cambiare proprietà e progettare un mercato pirotecnico. La Juventus aspetta solo le offerte, con Paratici che valuterà attentamente ogni possibilità.