Un numero 9 in grado di finalizzare. Un bomber di razza, qualcosa che ora manca alla Juventus. Su questo sono impegnati gli uomini mercato della Vecchi Signora, in vista della sessione di gennaio. Secondo quanto riporta il portale specializzato spagnolo, todofichajes.com, l'obiettivo Vlahovic sarebbe definitivamente saltato. La Juventus, per gennaio, punterebbe tutto su Mauro Icardi.