Il tormentone Juve-Vlahovic sembra destinato a non voler cessare, anzi, più trascorrono le ore e piu le voci che vorrebbero l'attaccante viola alla corte di Max Allegri si intensificano. Al momento siamo in una fase di stallo, con i bianconeri che hanno avanzato la loro prima offerta ufficiale e con la Fiorentina che non esclude nulla da qui al termine della sessione del mercato invernale.



In queste ore poi, starebbe circolando un'altra notizia che lascia ben sperare tutti i tifosi juventini sul buon esito della trattativa. Stando a quanto riportato da FirenzeViola.it infatti, sembrerebbe che in Serbia siano totalmente sicuri che la Juve sarà la prossima destinazione di Vlahovic che, secondo gli addetti ai lavori sogna di indossare la maglia 'zebrata' sin da bambino.