Non solo campo. La Juventus comincia a programmare la strategia per il mercato estivo. Come riporta calciomercato.com:

"La Juventus sta valutando la cessione di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese a Torino non è mai decollato, guadagna 7 milioni di euro e i bianconeri sono pronti a lasciarlo andare se in estate dovesse arrivare l'offerta giusta".