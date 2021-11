in pole per Andrea. Secondo quanto riportato da TMW, i bianconeri hanno messo nel mirino l'esterno classe 2000 del, in scadenza nel giugno 2023. Abile sia a destra che a sinistra, il giovane è stato individuato come alternativa ideale di, tanto più perchè per Luca Pellegrini si preannuncia un nuovo trasferimento in prestito. Il 21enne piace molto anche alla, che però dovrà fare i conti con la forte concorrenza della Juve.