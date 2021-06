Come riporta il Corriere dello Sport, la Juventus è al lavoro per il rinnovo di Dybala e per il potenziale ritorno di Pjanic: “In attesa di riattivare il dialogo con Dybala, altra conferma chiesta da Allegri, sul tema contratto e di capire che cosa farà Ronaldo. Non è tutto. C’è un altro fedelissimo di Max che potrebbe tornare a Torino: Pjanic reduce da un’annata difficile al Barcellona, punta a rientrare alla base. L’affare, però, considerato che un anno fa è stato pagato 60 milioni più 5 di bonus, è possibile soltanto in prestito. Per questo il suo entourage avrebbe proposto ai blaugrana una soluzione di prestito biennale. E lo sguardo di Mire è rivolto ai bianconeri”.