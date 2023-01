Il futuro di Weston Mckennie non sembra ancora essere stato definito del tutto, con la volontà dello statunitense di restare all'ombra della Mole, a meno che non si presentino club di primissima fascia pronti ad ingaggiarlo. In queste ore percè c'è chi avrebbe bussato alla porta dello statunitense, perchè stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio anche gli inglesi del Leeds sarebbero sulle tracce dell'ex Schalke.