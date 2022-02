Un attaccante di esperienza per la Juve. Secondo quanto riportato da Sky Sport, in estate Massimiliano Allegri potrebbe chiedere ai suoi dirigenti una riserva di Dusan Vlahovic, un profilo magari non giovanissimo che possa fare panchina senza creare polemiche, ma allo stesso tempo in condizione di sostituire al meglio il serbo in caso di assenza. Al momento non è stato fatto alcun nome, pertanto per conoscere eventuali giocatori papabili bisognerà attendere i prossimi mesi. Nel frattempo sarà da capire anche il destino di Alvaro Morata, il cui riscatto resta in dubbio.