Lavori in corso in casa Juventus. Il club bianconero sta già delineando la rosa della prossima stagione e Cristian Romero, difensore centrale del Genoa in prestito proprio dalla Juve, tornerà alla base in attesa di capire il suo futuro. Se verrà considerato al livello della Juve, allora, potrebbe partire Daniele Rugani che è a bilancio per poco più di un milione di euro e la cui partenza rappresenterebbe per le casse del club una sicura plusvalenza. Già in estate Rugani era stato vicino a Roma e Wolves ma i primi offrivano solo un prestito mentre i secondi non erano scelta gradita al giocatore.