Sono principalmente due i giocatori della Juve candidati a una cessione in estate, dopo gli addii di Kulusevski, Bentancur e Ramsey a fare da apripista al processo di rinnovamento e "alleggerimento" - a livello economico - della rosa bianconera. Come riporta Gazzetta.it, il primo indiziato è Alex Sandro, sempre più in calo a Torino: il brasiliano sembra avere estimatori in Premier League, e questa volta - dopo gli affari sfumati negli ultimi anni con Chelsea e PSG - difficilmente la Vecchia Signora si sforzerà di trattenerlo. Il secondo è Adrien Rabiot, che gode della fiducia di Massimiliano Allegri ma guadagna sempre troppo rispetto alla resa complessiva: anche per lui sirene inglesi, di fronte alle quali la Juve non farebbe niente per non farsi tentare.

Tutto qui? In realtà non è detto, perchè anche Alvaro Morata sembra più fuori che dentro: il suo riscatto dall'Atletico Madrid resta sempre in dubbio, anche se i colchoneros potrebbero aprire le trattative per abbassare la cifra di 35 milioni fissata inizialmente. E poi c'è Weston McKennie, il centrocampista con più mercato: qualora a Torino ci fosse la necessità di ulteriori entrate, lo statunitense potrebbe finire a sua volta sulla lista dei sacrificabili.