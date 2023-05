Angellascia la Juve a parametro zero, Leandrolascia la Juve e torna al Psg con l'etichetta di esubero. E allora c'è chi prova il doppio colpo, puntando sul grande rapporto tra i due, ormai insieme da anni tra Psg, Juve e Argentina. In Turchia per esempio c'è già chi si è messo al tavolo con chi guida entrambi gli entourage, Lisandro Pirosanto: è il Galatasaray. Non sarà semplice, ma il club turco ci prova. Lo riporta calciomercato.com.