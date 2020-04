1









Miralem Pjanic potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione (ammesso che venga terminata). Il centrocampista bosniaco può essere sacrificato per arrivare ad Arthur del Barcellona oppure al pallino di Maurizio Sarri Jorginho. L'ex Napoli è il regista perfetto per il gioco del tecnico della Juventus che l'ha avuto sia al San Paolo che al Chelsea. Ora è lui no dei possibili sostituti per Mire che però non disdegnerebbe l'idea di restare ancora in bianconero. In caso di addio però i sostituti sono già pronti.