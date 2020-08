12









La Juventus è a un passo da Weston McKennie, centrocampista statunitense dello Schalke. A riportare la trattativa è Sky Sport, secondo il quale il classe '98 arriva in prestito oneroso per 3,5 milioni di euro con un diritto di riscatto fissato a 18 milioni. La trattativa è praticamente ai dettagli, mancano da sistemare alcune cifre relative ai bonus ma ci siamo: a sorpresa la Juve sta per prendere l'americano McKennie, che lascerà così lo Schalke dopo tre stagioni nelle quali ha totalizzato 91 presenze e 4 gol.