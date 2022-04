Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Kean avrà ancora 7 partite (8 in caso di finale di Coppa Italia) per cercare di cambiare la propria stagione. La Juventus intanto sta facendo le sue valutazioni e una delle ipotesi possibili è rinegoziare l’accordo con l’Everton, cercando di spuntare condizioni economiche più favorevoli. Oppure cercare un acquirente, magari in Premier League, che sia interessato al giocatore.