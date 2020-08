Come riporta Il Resto del Carlino, Bucosse, portiere classe 2002, è pronto per la Juve Under 23: "Se ne parlava già da tempo, ma la possibilità che il giovane portiere cremisi Matteo Bucosse possa essere ingaggiato dalla Juventus sta diventando sempre più concreta. Preso la scorsa stagione dal Montemilone Pollenza, Bucosse, classe 2002, s’è messo in luce col Tolentino in serie D 2019-20 entrando subito nel mirino di vari club professionistici. Sta di fatto che starebbe effettuando le rituali visite mediche con il prestigioso club bianconero dopo le quali dovrebbe entrare a far parte della formazione Under 23. Contattati sull’argomento il presidente cremisi Romagnoli e il ds Crocetti hanno solo confermato la trattativa in corso, la cui ufficialità, in caso positivo, potrebbe essere sancita lunedì primo settembre", si legge sul quotidiano.