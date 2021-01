Ultimi giorni di mercato per rinforzare la rosa, magari regalando a Pirlo la famigerata quarta punta che possa garantire rotazioni e respiro al reparto offensivo. Nel frattempo, la dirigenza della Juventus sta lavorando alacremente alla categoria giovani. Infatti, come riporta Caciomercato.com, è ai dettagli la trattativa con il Catania per Emanuele Pecorino, punta classe 2001 che si aggregherà all’Under 23 di Zauli. Colpi in prospettiva, per un bacino di giocatori che contro la Spal hanno dimostrato di essere all’altezza anche del grande salto.